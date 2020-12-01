Son dakika - Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 10. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 10. haftasının en önemli maçı olan Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında gülen taraf 4-3'lük skorla Beşiktaş olmuştu. Galatasaray , Rize deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrılırken, lider Alanyaspor sahasında Konyaspor'u 1-0'la geçerek liderliğini sürdürmüştü.

Abdullah Avcı ile yeni bir çıkış yakalayan Trabzonspor ise Ankaragücü deplasmanından tek golle 3 puanı aldı. Sezona kötü başlayan Başakşehir ise sahasında 3-1 galipken son dakikalarda yediği 2 gol sonrasında 2 puanı elinden kaçırdı.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.00

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.75

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 15.00

Trabzonspor: 25.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 1.80

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 7.50

Alanyaspor: 11.00

Başakşehir: 12.00

Trabzonspor: 30.00