Son dakika | Süper Lig'de yabancı kuralı 1 yıl daha ertelendi

Süper Lig'de yeni yabancı kuralı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelendiğini duyurdu. Yeni getirilecek yabancı kuralında 8 yabancı futbolcu sahada, 6 yabancı futbolcu ise kulübede yer alacaktı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda kulüpler kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. 12 futbolcu esame listesine adını yazdırabilecek.

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