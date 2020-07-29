29.07.2020 - 18:30 |
Son dakika | Süper Lig'de yabancı kuralı 1 yıl daha ertelendi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelendiğini açıkladı.
Süper Lig'de yeni yabancı kuralı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda uygulanması planlanan yeni yabancı kuralının 1 yıl ertelendiğini duyurdu. Yeni getirilecek yabancı kuralında 8 yabancı futbolcu sahada, 6 yabancı futbolcu ise kulübede yer alacaktı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda kulüpler kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. 12 futbolcu esame listesine adını yazdırabilecek.
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