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03.09.2020 - 19:19 | | Ä°STANBUL (AA) -

Son dakika | Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, yedi SÃ¼per Lig kulÃ¼bÃ¼nÃ¼ Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.Â

Son dakika | Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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7 SÃ¼per Lig kulÃ¼bÃ¼, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'nin internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re FenerbahÃ§e, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, Alanyaspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ ve Fraport TAV Antalyaspor kulÃ¼pleri, talimatlara aykÄ±rÄ± hareketleri nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 46. Maddesi ile Ã–zel MÃ¼sabaka ve Turnuva TalimatÄ±'nÄ±n 6. Maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika | SÃ¼per Ligden 7 kulÃ¼p PFDKye sevk edildi

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