Son Dakika - Süper Lig'i karıştıran kırmızı kart! 'Şaibe', sözleşmesi feshediliyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve aynı takımdan kiralık olarak takıma katılan Yaw Ackah'ın sözleşmesinin fesih edileceğini belirterek, maçta "şaibe" yaşandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ackah'ın 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde kadroya dahil edildiği anımsatıldı.

Futbolcunun söz konusu maçta rakibine yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Süper Lig'de 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan kadromuza kiralık olarak dahil ettiğimiz Yaw Ackah isimli oyuncunun takımımız için oldukça önemli olan Kayserispor maçında 35. dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle oyuncu süresiz kadro dışı bırakılmıştır ve sözleşmesi fesih edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan hareketin milyonların gözü önünde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunda hala bu tür futbol dışı her türlü şüpheyi içerisinde barındıracak gelişmelerin olması futbolumuzun bu halde olmasının en büyük sebebidir. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu gerekse yüce Türk mahkemelerine bugün ki maçta milyonlarca sporseverin gözü önünde yaşanan şaibe sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız. Büyük Erzurumspor camiası tepki göstermekte haklıdır, gereken yapılacaktır. Bu olayın takipçisi olarak her türlü hukuki girişimler yerine getirilecektir. Spor kamuyouna saygıyla duyurulur."

Kayserispor Kulübü'nden açıklama

Yaşanan gelişmeler üzerine Hes Kablo Kayserispor da konu ile ilgili resmi sitesinden açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Büyükşehir Belediye Erzurmspor Kulübü ile Kulübümüz arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bir dostluk ilişkisi bulunmaktadır. Kulüplerimiz arasında mevcut bu sağlam dostluk ilişkisine karşın bugün Erzurumspor kulübü tarafından yapılan açıklama bizleri ve camiamızı son derece üzmüştür. Profesyonel futbolcumuz Yaw Ackah’ın B.B.Erzurumspor’a transferi Erzurumspor’un arzusu üzerine gerçekleşmiştir. Kulübümüz bu futbolcusunu kiraya verirken tamamen Erzurumspor lehine olan kira koşullarını kabul etmiş ve futbolcusunun üzerinde kiralık döneminde hiçbir tasarruf hakkı kalmamıştır. Bu futbolcunun lig maçında kulübümüz ile oynanan maçta oynatılmaması dahil tüm tasarruf hakkı Erzurumspor kulübüne aittir. Hatta bu noktada kamuoyunun bilmesini isteriz ki futbolcumuzun kulübümüze karşı oynanacak lig maçında oynatılmamasına ilişkin düşüncemiz, Erzurumspor yönetimi ve teknik direktörü tarafından kabul görmemiş ve bu nedenle buna ilişkin bir düzenlemeye kira kontratında yer verilmemiştir.

"Çirkin ve yakışıksız"

Durum bu kadar açıkken kaybedilen puanın ardından Erzurumspor kulübünün kamuoyuna yapmış olduğu açıklama adeta bir akıl tutulmasıdır. Müsabaka tüm kamuoyunun gözü önünde oynanmıştır. Erzurumsporlu futbolcunun müsabakadan ihracının arkasında başka sebepler aramak ve bu sebepleri kulübümüz aramak ve bu sebepleri kulübümüzle ilişkilendirme gayretleri son derece çirkin ve yakışıksızdır. Maçtan sonra rakip takım teknik direktörünün, Yaw Ackah’ı maçtan önce aşırı motivasyon konusunda uyardığı hususundaki açıklaması göz önünde bulundurulduğunda konunun futbol içinde makul bir izahının da olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşı kulüp yönetimi tarafından kaybedilen puanın ardından ortaya çıkan sportif başarısızlık tablosunu bu şekilde akıl dışı gerekçe ile mazeretlendirmek ve kulübümüze asılsız ve seviyesiz bir isnatta bulunmak dost bildiğimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor kulübüne yakışmamıştır.

"İftira mahiyetinde eylem"

Kulübümüz ve yönetimimiz Anadolu’da fark yaratacak bir futbol anlayışını hakim kılmak ve bu şekilde Anadolu kulüplerini Türk futbolunda layık oldukları yerde tutma gayret ve çabasındadır. Bu amaçla başta ekonomik bağımsızlık olmak üzere kurumsallaşmış bir kulüp düzeni oluşturmanın mücadelesini vermektedir. Yönetimimiz kişisel ikballeri için kulüp tarihine ve sporcularımızın emeğine kara leke sürmek isteyenlerle anladıkları dilden mücadele etmeyi de bilmektedir. Bu doğrultuda Erzurumspor kulübü yönetimi terkili ve görevli merciiler önünde iddialarını ispata davet ediyoruz. Ayrıca bilinmesini isteriz ki kulübümüz de iftira mahiyetindeki bu eylem ve söylemlere karşı doğmuş ve doğacak her Türklü talep ve başvuru hakkını son dereceye kadar kullanacak, sportif başarısızlıklarını rakiplerine karşı iftirada bulunarak örtmek isteyen sorumsuz kulüp yöneticilerine karşı layık oldukları şekilde hukuki süreçleri işleteceklerdir. Hes Kablo Kayserispor Kulübü” ifadelerine yer verildi.