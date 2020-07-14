14.07.2020 - 18:51 |
SON DAKİKA | Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı!
Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı. Galatasaray'ın Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.
Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı.
Galatasaray'ın Cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.
Ligde 33. haftanın programı şöyle:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray-Göztepe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe