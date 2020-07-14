Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri SON DAKİKA | Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı!
14.07.2020 - 18:51 |

SON DAKİKA | Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı!

Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı. Galatasaray'ın Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.

SON DAKİKA | Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı!
ABONE OL

Süper Lig'in 33. haftasında değişiklik yapıldı.

Galatasaray'ın Cuma günü oynayacağı Göztepe maçı Cumartesi gününe alınırken Cumartesi günü şampiyonluğu belirleyebilecek Başakşehir - Kayserispor ve Trabzonspor - Konyaspor maçları Pazar'a alındı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi de yine Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.

Ligde 33. haftanın programı şöyle: 

18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe 

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa 

19 Temmuz Pazar: 

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor 

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor 

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor 

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

 21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor 

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği 

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

SON DAKİKA | Süper Ligin 33. haftasında değişiklik yapıldı

SON DAKİKA | Süper Ligin 33. haftasında değişiklik yapıldı

 

Beşiktaş'a geri dönen Oğuzhan Özyakup çalışmalarına devam ediyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Chelsea, Norwich City'i 1-0 yendi!
    Chelsea, Norwich City'i 1-0 yendi!
  2. Son dakika | Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı canlı yayında resmen açıkladı!
    Son dakika | Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı canlı yayında resmen açıkladı!
  3. TFF 3. Lig'de play-off maç programı açıklandı
    TFF 3. Lig'de play-off maç programı açıklandı
  4. Trabzonspor'da Konyaspor hazırlığı!
    Trabzonspor'da Konyaspor hazırlığı!
  5. Sivasspor'da 11. kez Kovid-19 testi yapıldı
    Sivasspor'da 11. kez Kovid-19 testi yapıldı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Claudio Bravo patladı! Beşiktaş tepkisi...

Claudio Bravo patladı! Beşiktaş tepkisi...

Ergin Ataman'dan Obradovic ve Fenerbahçe açıklaması!

Ergin Ataman'dan Obradovic ve Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlığı!

Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlığı!

Fransa'da gündem Islam Slimani! Marsilya talip oldu...

Fransa'da gündem Islam Slimani! Marsilya talip oldu...

Sıradaki Haber