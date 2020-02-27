Son dakika... Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı itirazı reddetti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Göztepe maçında ve Gaziantep FK'nin de Gençlerbirliği maçında kural hatası yapıldığı şeklindeki itirazlarını reddetti.

Kuruldan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın, TFF yönetim kurulu tarafından 13 Şubat'ta alınan, ligin 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş arasında 26 Ocak'ta oynanan karşılaşmada kural hatası olmadığı yönündeki karara itirazının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığından Beşiktaş'ın itirazının oybirliği ile reddedilmesine karar verildiği bildirildi.

Gaziantep FK'nin de ligin aynı haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada kural hatası yapıldığı gerekçesiyle yaptığı itirazın da oybirliği ile reddedildiği ifade edildi.

Kartal Kayra Yılmaz'a 3 maç ceza

Öte yandan Beşiktaşlı Kartal Kayra Yılmaz'a 3 maç men cezası verildi.



Açıklamada "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ihraç sonrası hakeme sportmenliğe aykırı davranışta bulunması nedeniyle FTD'nin 36/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile Karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı

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