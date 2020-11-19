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19.11.2020 - 17:22 |

Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık cezayı onadı. Genç eldiven, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında takımdaki yerini alamayacak.

Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'nun cezasını onadı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersan Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onadı. 

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Gaziantep FK maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Ersin Destanoğlu için siyah-beyazlı kulübün yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi. 

Öte yandan kurulun, Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'in 2 maç men ile 8 bin 650 lira para ve Gençlerbirliği'nde forma giyen Mattias Erik Johansson'un da 3 maç men ile 13 bin lira para cezalarını da onadığı aktarıldı.

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Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlunun cezasını onadı

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