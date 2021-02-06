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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Tahkim Kurulu, Dorukhan'a verilen cezayı onadı
06.02.2021 - 14:57 |

Son dakika | Tahkim Kurulu, Dorukhan'a verilen cezayı onadı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'e verilen 2 maçlık cezayı onadı.

Son dakika | Tahkim Kurulu, Dorukhan'a verilen cezayı onadı
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Tahkim Kurulu, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'e verilen 2 maçlık cezayı onadı.

24 yaşındaki futbolcu Trabzonspor maçında yaptığı sert hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görmüştü.

Kurul ayrıca, Antalyaspor'un Veysel Sarı'nın Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için yaptığı başvuruyu oybirliğiyle reddetti.

Son dakika | Tahkim Kurulu, Dorukhana verilen cezayı onadı

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