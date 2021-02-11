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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'ın cezasını 3 maça indirdi!
11.02.2021 - 18:53 | | DHA

Son dakika - Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'ın cezasını 3 maça indirdi!

Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezanın 3 maça indirildiğini açıkladı. Öte yandan PFDK, Fenerbahçe A Takım İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Son dakika - Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'ın cezasını 3 maça indirdi!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararı ile birlikte 6 resmi müsabakadan men cezası alacağı tebliğ edilen Oğulcan Çağlayan'ın cezasının, 3 resmi müsabakadan men şeklinde düzeltildiğini açıkladı.

Geçen sezon Çaykur Rizespor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek bu sezon başında Galatasaray'a imza atan, sonrasında Rize ekibinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmasıyla birlikte 6 resmi müsabakadan men cezasına çarptırılan Oğulcan Çağlayan için Tahkim Kurulu kararını açıkladı. Yapılan itirazların ardından Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan için verilen 6 resmi müsabakadan men cezasını, 3 resmi müsabakadan men olarak oyçokluğuyla düzeltti.

PFDK, Selçuk Şahin'e de akredite edilmediği halde hakem soyunma odası koridorunda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin TL, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ise 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

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Son dakika - Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayanın cezasını 3 maça indirdi

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