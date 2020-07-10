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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli'nin cezasını onadı!
10.07.2020 - 18:17 | | DHA

Son dakika | Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli'nin cezasını onadı!

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin 2 maçlık cezasını onadı. Öte yandan kurul Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in 1 maçlık cezasını onadı.

Son dakika | Tahkim Kurulu, Sofiane Feghouli'nin cezasını onadı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası, Fenerbahçeli Serdar Aziz'in ise bir resmi maçtan men ve 13 bin TL'lik para cezası onandı.

TFF Tahkim Kurulu, 10 Temmuz 2020 tarihli kararlarını açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL'lik para cezasına çarptırılan Sofiane Feghouli ile bir maçtan men ve 13 bin TL para cezası alan Serdar Aziz'in cezaları için kulüplerinin yaptığı itirazların reddedildiği ve cezaların onandığı kaydedildi.

Son dakika | Tahkim Kurulu, Sofiane Feghoulinin cezasını onadı

 

 

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