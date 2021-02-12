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12.02.2021 - 16:58 |

Son dakika | Tahkim Kurulu'ndan Arda Turan'a kötü haber

Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezası için Galatasaray'ın yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

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İşte TFF'den yapılan açıklama;

TFF Tahkim Kurulu 12 Şubat 2021 günlü (16) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2021/65 – K.2021/55

Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK’nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 – K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Arda Turan’nın, hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Son dakika | Tahkim Kurulundan Arda Turana kötü haber

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