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HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Son dakika | Talisca'ya Palmeiras talip
03.02.2020 - 10:41 |

Son dakika | Talisca'ya Palmeiras talip

Çin'deki Koronavirüs salgını nedeniyle durumu belirsiz olan Anderson Talisca'ya Melo'nun takımı Palmeiras tali olduğu iddia edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüsten kaçmak isteyen futbolculara Anderson Talisca da katılabilir

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Anderson Talisca için Palmeiras'ın devrede olduğu ve Çin'deki coronavirüsten uzaklaşmak isteyebileceği düşünülen yıldız ismi ikna etmeye çalıştıkları belirtildi. Kadrosunda eski Galatasaraylı Felipe Melo'yu da bulunduran Palmeiras'ın Anderson Talisca'nın aldığı yüksek ücret konusunda kulübü Guangzhou ile temasta olduğu da gelen haberler arasında.

Çin'de Guangzhou forması giyen ve liglerin bir süre daha oynanamayacak olması nedeniyle durumu belirsiz olan Anderson Talisca yakın zamanda sosyal medya hesabından maskeli resmini yayınlamıştı.

Son dakika | Taliscaya Palmeiras talip

Son dakika | Taliscaya Palmeiras talip

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