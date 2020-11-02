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02.11.2020 - 08:26 | | FANATİK

Son dakika | Tamer Tuna resmen açıkladı! Trabzonspor...

Eddie Newton sonrası Trabzonspor ile teknik direktörlük adayları arasında adı geçen Tamer Tuna ilk kez konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Tamer Tuna resmen açıkladı! Trabzonspor...
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Geçen sezon 18. haftada 14 puanla küme düşme potasında aldığı Antalyaspor’u ayağa kaldırıp, 45 puanla lig 9.’su yapan Tamer Tuna, bu sezon da ilk 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi elde etmişti. Farklı Başakşehir mağlubiyeti sonrası Güney ekibinden ayrılan 44 yaşındaki hoca şu an boşta ve Trabzonspor’un 1 numaralı teknik direktör adayı.

Eddie Newton’u resmen gönderen Bordo-Mavililer’de arayışlar hızlandı. Yönetim en doğru kararı vermek adına her türlü detayı değerlendiriyor. Tamer hoca ise hem oyun anlayışı hem form durumu hem de daha önce formasını giydiği Trabzonspor’u yakından tanıması nedeniyle öne çıkıyor.

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Alanyaspor maçı öncesi...
“Trabzonspor ile anlaştınız mı?” sorusunu yönelttiğimiz Fırtına’nın 1 numaralı teknik direktör adayı, FANATİK’e özel açıklamalar yaptı, son durumu anlattı. Tamer Tuna, “Bana gelen direkt bir teklif olmadı. Sadece yönetim içinde adımın geçtiğini biliyorum. Şu an bunu söyleyebilirim. Trabzonspor benim eski kulübüm. O formayı büyük bir onurla giydim. Gel derlerse elbette düşünmeden giderim” dedi. Bu sözlerin ardından gözler yönetime çevrilirken, Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor’da hafta içi hocanın belirlenmesi bekleniyor.

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