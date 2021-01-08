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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Taylan Antalyalı transfer ateşini yaktı! İrfan Can Kahveci...
08.01.2021 - 17:05 |

Son dakika | Taylan Antalyalı transfer ateşini yaktı! İrfan Can Kahveci...

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'in milli yıldızı ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. İrfan Can Kahveci'nin yakın arkadaşı Taylan Antalyalı'dan Instagram'da heyecanlandıran paylaşım geldi.

Son dakika | Taylan Antalyalı transfer ateşini yaktı! İrfan Can Kahveci...
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Galatasaray'ın gündeminde yer alan İrfan Can Kahveci ile ilgili Taylan Antalyalı'dan flaş paylaşım geldi. 

Sarı-kırmızılı futbolcunun, Yasin Becek'in "Buluşmaya az kaldı" şeklindeki paylaşımını hikayesinde kullanması heyecan yarattı.   

 

Son dakika | Taylan Antalyalı transfer ateşini yaktı İrfan Can Kahveci...

Son dakika | Taylan Antalyalı transfer ateşini yaktı İrfan Can Kahveci...

 

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