08.01.2021 - 17:05 |
Son dakika | Taylan Antalyalı transfer ateşini yaktı! İrfan Can Kahveci...
Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'in milli yıldızı ile ilgilendiği ileri sürülmüştü. İrfan Can Kahveci'nin yakın arkadaşı Taylan Antalyalı'dan Instagram'da heyecanlandıran paylaşım geldi.
Galatasaray'ın gündeminde yer alan İrfan Can Kahveci ile ilgili Taylan Antalyalı'dan flaş paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılı futbolcunun, Yasin Becek'in "Buluşmaya az kaldı" şeklindeki paylaşımını hikayesinde kullanması heyecan yarattı.