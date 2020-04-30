Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika | TBF'den liglerle ilgili açıklama
30.04.2020 - 17:25 |

Son dakika | TBF'den liglerle ilgili açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve kulüpler ile görüştükten sonra Basketbol liginin devam edip/etmeyeceğinin belli olacağını açıkladı.

Son dakika | TBF'den liglerle ilgili açıklama

İşte resmi siteden yapılan açıklama:

Ülkemizde ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle gözlemlemeye devam ediyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürece dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika | TBFden liglerle ilgili açıklama

Geçmişe yolculuk: Karşınızda 'yenilmez' Arsenal...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

At yarışları ne zaman başlayacak?

At yarışları ne zaman başlayacak?

Son dakika | Bayern Münih, Hansi Flick'le sözleşme uzattı

Son dakika | Bayern Münih, Hansi Flick'le sözleşme uzattı

Denizlispor’da korona virüse rastlanmadı

Denizlispor’da korona virüse rastlanmadı

Fenerbahçe 4 Mayıs'ta çalışmalara başlıyor

Fenerbahçe 4 Mayıs'ta çalışmalara başlıyor

Sıradaki Haber