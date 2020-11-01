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01.11.2020 - 23:21 | | AA

Son dakika - Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Tenisçi Sarp Laleli, Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Son dakika - Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
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Tenisçi Sarp Laleli, Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. 

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamada, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 1994 doğumlu sporcumuz Sarp Laleli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." denildi.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da yayımladığı taziye mesajında, "Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan örnek sporcumuz Sarp Laleli'nin Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Son dakika - Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

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