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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Tepki çekmişti! N'Sakala kırmızı kart için özür diledi
09.02.2021 - 12:00 |

Son dakika | Tepki çekmişti! N'Sakala kırmızı kart için özür diledi

Tecrübeli sol bek, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada, "Gördüğüm kırmızı kart ve takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığımdan dolayı çok üzgünüm. Maçın geri kalanında müthiş bir takım ruhu gösteren ve bize galibiyeti getiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

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Beşiktaş'ın önceki akşam Konyaspor'la oynadığı maçta 15 ve 21. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sebebiyle oyun dışı kalan N'Sakala, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla özür diledi.

Tecrübeli sol bek, Instagram hesabından yayınladığı açıklamada, "Gördüğüm kırmızı kart ve takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığımdan dolayı çok üzgünüm. Maçın geri kalanında müthiş bir takım ruhu gösteren ve bize galibiyeti getiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Son dakika | Tepki çekmişti NSakala kırmızı kart için özür diledi

 

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