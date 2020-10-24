Son dakika | Fatih Terim'den Falcao isyanı! 'Saçma sapan kartlar'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Radamel Falcao'nun gördüğü kırmızı kartın haksız olduğunu savundu.

İşte Terim'in açıklamaları:

"Genel olarak maç bizim kontrolümüzdeydi. Maçı koparabilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra rakibimize şut izni vermedik. 3 puan önemliydi. Biraz olsun moral bulduk. Geçen hafta Etebo'nun ikinci sarı kartından önce Alanyasporlu oyuncunun Luyindama'ya arkadan müdahalesi var. Bakılmadı, biz bir şey demedik. Falcao'nun pozisyonu için sarı kartlık bir şey yok diyorlar. Bizim biraz daha fazla eksik antrenman yapmamız lazım demek ki. Daha fazla 10'a 11 antrenmanlar yapmak zorundayız. Böyle basit şeylerden oyuncu atılmamalı. Bizim hakemler, 'Falcao hiç kırmızı görmedi verelim de rekor kıralım' dediler herhalde. Nerede gördü; Türkiye'de gördü! Saçma sapan kartlar."