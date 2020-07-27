27.07.2020 - 12:11 |
Son dakika | TFF 1. Lig play-off finali Eryaman Stadı'nda
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli oldu.
Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.