Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | TFF 1. Lig play-off finali Eryaman Stadı'nda
27.07.2020 - 12:11 |

Son dakika | TFF 1. Lig play-off finali Eryaman Stadı'nda

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli oldu.

Son dakika | TFF 1. Lig play-off finali Eryaman Stadı'nda
ABONE OL

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig Play-Off finalinin yeri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği final müsabakası, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Son dakika | TFF 1. Lig play-off finali Eryaman Stadında

    Juventus üst üste 9. kez Serie A şampiyonu!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
      Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
    2. Son dakika | TFF 1. Lig play-off finali Eryaman Stadı'nda
      Son dakika | TFF 1. Lig play-off finali Eryaman Stadı'nda
    3. Mircea Lucescu: Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu sürpriz değil
      Mircea Lucescu: Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu sürpriz değil
    4. Denizlispor'da transfer harekatı başlayacak
      Denizlispor'da transfer harekatı başlayacak
    5. Sivasspor'da en istikrarlısı Aaron Appindangoye
      Sivasspor'da en istikrarlısı Aaron Appindangoye



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması! Ayrılık...

    Son dakika | Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması! Ayrılık...

    Amilton, Antalyaspor'da en fazla forma giyen oyuncu oldu

    Amilton, Antalyaspor'da en fazla forma giyen oyuncu oldu

    Son dakika - Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığını açıkladı

    Son dakika - Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığını açıkladı

    Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor

    Kulüpler Birliği Vakfı yarın toplanıyor

    Sıradaki Haber