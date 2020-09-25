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HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika - TFF, 3 hakemin Covid-19 testi pozitif çıktığını açıkladı
25.09.2020 - 15:16 |

Son dakika - TFF, 3 hakemin Covid-19 testi pozitif çıktığını açıkladı

TFF iki klasman ile bir bölgesel hakemin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - TFF, 3 hakemin Covid-19 testi pozitif çıktığını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, iki klasman hakemi ile bir bölgesel hakemin 23 Eylül Çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

 

Açıklama şu şekilde;

İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu

Son dakika - TFF, 3 hakemin Covid-19 testi pozitif çıktığını açıkladı

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