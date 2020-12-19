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19.12.2020 - 21:46 |

Son dakika - TFF açıkladı! Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF, bir üst klasman hakeminin corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Son dakika - TFF açıkladı! Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir üst klasman hakemimizin dün yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Hakemin tedbir amacıyla karantinaya alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

Son dakika - TFF açıkladı Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

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