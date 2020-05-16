Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir canlı yayında konuşuyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu oluyor.

TFF Başkanı Özdemir, Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen ve haziranda başlama kararı alınan ligleri, virüsün ekonomideki ve futboldaki yansımalarıyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirecek.

Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

Bu bizim tek başıma aldığımız bir karar değil. Biz UEFA'nın bir üyesiyiz. Her zaman aldığımız kararları UEFA'ya danışarak alıyoruz. Yardımcım sayın Servet Özdemir UEFA'nın bir üyesi. UEFA'dan sürekli görüş alıyoruz. UEFA diyor ki bize son video konferansta 'Yapılabilirse, insan sağlığı başta olmak üzere; Temmuz sonuna kadar bunları bir tamamlayın. Ben de Avrupa maçlarını oynayayım, Ağustos sonunda da finali yapayım. Final de İstanbul da yapılacak. Bu da bizim için çok önemli. Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'yla yaptığımız toplantıda herkesin görüşü acaba Haziran ayında başlanabilir miydi. 7 tane üst senaryo, 3 tane de alt senaryo hazırladık. Sayın bakanın da görüşü buydu. Biz zaten diyoruz ki 'Şimdilik' haziran diyorum. Ama ben Temmuz ayında seyircili de başlayabilirim lige. Önemli olan ülkemizde COVID vakaları nasıl gidiyor. Avrupa ve dünyada bunu en iyi idare eden bizim ülkemiz. Vefat sayımız azalıyor. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Alternatiflerimiz var. Zaman yönünden bir sıkıntımız yok. Belki biz temmuz ayındaki maçlarımızı şimdilik seyircisiz kararı olmasına rağmen belki biz seyircili oynayacağız. Stadyumdaki bütün giriş çıkış planlarını yaparak biz maçlarımızı oynayacağız. Belki seyircili de olabilir.