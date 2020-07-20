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20.07.2020 - 14:57 |

Son dakika - TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kuralı ve gündemdeki diğer önemli konularla ilgili açıklamalarda bulundu

Son dakika - TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı açıklaması
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Özdemir'in açıklamaları şöyle; 

"TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat, Tahkim Kurulu yönetimi onarsa, müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak.

Hem medyaya, hem de kulüp yöneticilerine sesleniyorum. 8 yabancı diye bakmasınlar. Birçok alt noktası var. Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. Mali şartlarda FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar.

Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar. Altyapıya yönelmeliler. Hepsini düşündük. Kolay yoldan '11 yabancı oynatayım' diyorlar. TFF, buna 'Hayır' dedi ve dur demesini bildi.

Son dakika - TFF Başkanı Nihat Özdemirden yabancı kuralı açıklaması

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