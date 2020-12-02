02.12.2020 - 17:49 |
Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı...
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."