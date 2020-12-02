Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."