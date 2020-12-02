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02.12.2020 - 17:49 |

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı...

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktı
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İşte TFF'den yapılan açıklama:

"TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir’in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemirin Covid-19 testi pozitif çıktı

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