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19.09.2020 - 12:20 |

Son dakika | TFF: Dört klasman hakeminin testi pozitif

TFF, dört klasman hakeminin kovid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Son dakika | TFF: Dört klasman hakeminin testi pozitif
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TFF, dört klasman hakeminin kovid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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