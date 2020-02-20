Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | TFF, erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı!
20.02.2020 - 18:10 | | İHA

Son dakika | TFF, erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı!

TFF, Süper Lig'deki ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarih belli oldu.

Son dakika | TFF, erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 19. Haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor ve 21. haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucu Çaykur Rizespor'un İzmir'e gidememesi nedeniyle ertelenen Göztepe-Çaykur Rizespor maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu.

Buna göre; Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de, Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası da 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak" denildi. 

Son dakika | TFF, erteleme maçlarının tarihlerini açıkladı

Araba Sohbetleri: Soner Aydoğdu

Premier Lig'de 26. haftanın en iyi kurtarışları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da sportif direktör Emre Zengilli ile yollar ayrıldı

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den açık oturum açıklaması

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den açık oturum açıklaması

TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı

TFF'den Şampiyonlar Ligi finali paylaşımı

Sıradaki Haber