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29.12.2020 - 20:14 | | İSTANBUL (AA) -

Son dakika | TFF Etik Kurulu'ndan Sumudica'ya kınama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya "Yazılı medya aracılığı ile kınama" yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Son dakika | TFF Etik Kurulu'ndan Sumudica'ya kınama
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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Marius Sumudica'nın 29.09.2020 tarihinde medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle, Etik Kurulu Talimatı'nın Genel Yükümlülük başlıklı 10. maddesinin, Tahrik Edici Davranış ve Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma başlıklı 12. madde (d) bendi kapsamında etik davranış ilkesi ihlali oluşturduğuna ve takdiren 'Yazılı medya aracılığı ile kınama' yaptırımının uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

Son dakika | TFF Etik Kurulundan Sumudicaya kınama

 

 

 

 

 

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