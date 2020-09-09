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HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | TFF, Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzalıyor (CANLI)
09.09.2020 - 11:00 |

Son dakika | TFF, Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzalıyor (CANLI)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Misli.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor...

Son dakika | TFF, Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzalıyor (CANLI)
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Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen bahis sitesi Misli.com, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig isim sponsorluğu anlaşması imzalıyor.

Sponsorluk anlaşması, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. 

 

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Son dakika | TFF, Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzalıyor (CANLI)

 

 

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