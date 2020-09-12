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12.09.2020 - 14:26 |

Son dakika | TFF resmen açıkladı! Hakemlerde koronavirüs vakası...

TFF, bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakeminin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıktığını duyurdu.

Son dakika | TFF resmen açıkladı! Hakemlerde koronavirüs vakası...
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TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.

Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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