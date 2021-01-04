Son dakika | TFF, transfer harcama limitlerini açıkladı
TFF, 2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 Sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in harcama limitleri aktarıldı. Listeye göre Beşiktaş 338.324.475 TL, Fenerbahçe 409.898.854 TL, Galatasaray 499.487.545 TL, Trabzonspor 205.479.935 TL, Başakşehir 279.588.816 TL harcama limitine sahip oldu.
İşte 2020-2021 Sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitleri tüm listesi:
Takım Harcama
% 15 Sapma
Takımlar
Limiti TL
Dahil Tutar TL
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
243.120.710
279.588.816
2.TRABZONSPOR A.Ş.
178.678.204
205.479.935
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
294.195.196
338.324.475
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR
198.222.737
227.956.148
5.AYTEMİZ ALANYASPOR
97.799.097
112.468.961
6.GALATASARAY A.Ş.
434.336.995
499.487.545
7.FENERBAHÇE A.Ş.
356.433.786
409.898.854
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
136.137.671
156.558.322
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
101.713.928
116.971.017
10.KASIMPAŞA A.Ş.
125.868.114
144.748.331
11.GÖZTEPE A.Ş.
79.831.274
91.805.965
12.GENÇLERBİRLİĞİ
64.299.471
73.944.392
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
94.241.155
108.377.328
14.YUKATEL DENİZLİSPOR
94.243.985
108.380.583
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
152.137.575
174.958.211
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
92.275.743
106.117.104
17.HES KABLO KAYSERİSPOR
60.427.441
69.491.557
18.MKE ANKARAGÜCÜ
83.311.853
95.808.631
19.HATAYSPOR
92.148.829
105.971.153
20.B.B.ERZURUMSPOR
92.148.829
105.971.153
21.FATİH KARAGÜMRÜK
92.148.829
105.971.153