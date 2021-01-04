Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | TFF, transfer harcama limitlerini açıkladı
04.01.2021 - 16:31 |

Son dakika | TFF, transfer harcama limitlerini açıkladı

TFF, 2020-21 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.

Son dakika | TFF, transfer harcama limitlerini açıkladı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 Sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in harcama limitleri aktarıldı. Listeye göre Beşiktaş 338.324.475 TL, Fenerbahçe 409.898.854 TL, Galatasaray 499.487.545 TL, Trabzonspor 205.479.935 TL, Başakşehir 279.588.816 TL harcama limitine sahip oldu.

İşte 2020-2021 Sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitleri tüm listesi:

 

Takım Harcama

% 15 Sapma

Takımlar

Limiti TL

Dahil Tutar TL

1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

243.120.710

279.588.816

2.TRABZONSPOR A.Ş.

178.678.204

205.479.935

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

294.195.196

338.324.475

4.DEMİR GRUP SİVASSPOR

198.222.737

227.956.148

5.AYTEMİZ ALANYASPOR

97.799.097

112.468.961

6.GALATASARAY A.Ş.

434.336.995

499.487.545

7.FENERBAHÇE A.Ş.

356.433.786

409.898.854

8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

136.137.671

156.558.322

9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

101.713.928

116.971.017

10.KASIMPAŞA A.Ş.

125.868.114

144.748.331

11.GÖZTEPE A.Ş.

79.831.274

91.805.965

12.GENÇLERBİRLİĞİ

64.299.471

73.944.392

13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

94.241.155

108.377.328

14.YUKATEL DENİZLİSPOR

94.243.985

108.380.583

15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

152.137.575

174.958.211

16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR

92.275.743

106.117.104

17.HES KABLO KAYSERİSPOR

60.427.441

69.491.557

18.MKE ANKARAGÜCÜ

83.311.853

95.808.631

19.HATAYSPOR

92.148.829

105.971.153

20.B.B.ERZURUMSPOR

92.148.829

105.971.153

21.FATİH KARAGÜMRÜK

92.148.829

105.971.153

 

Son dakika | TFF, transfer harcama limitlerini açıkladı

    Tanguy Ndombele'nin Tottenham Hotspur Formasıyla Yükselişi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. TFF, transfer harcama limitlerini açıkladı
      TFF, transfer harcama limitlerini açıkladı
    2. Kayserispor ayrılığı resmen açıkladı!
      Kayserispor ayrılığı resmen açıkladı!
    3. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
      Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    4. Hüseyin Türkmen Kasımpaşa yolunda
      Hüseyin Türkmen Kasımpaşa yolunda
    5. Caner Erkin'den 400 bin TL'Lik hediye
      Caner Erkin'den 400 bin TL'Lik hediye



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Ertuğrul Ersoy Fenerbahçe ve Başakşehir'in hedefinde

    Transfer haberleri | Ertuğrul Ersoy Fenerbahçe ve Başakşehir'in hedefinde

    Berat Özdemir canlı yayında transferi açıkladı

    Berat Özdemir canlı yayında transferi açıkladı

    Kaptan Arda Turan, Konya yolculuğunda takımı yalnız bırakmadı

    Kaptan Arda Turan, Konya yolculuğunda takımı yalnız bırakmadı

    Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

    Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet