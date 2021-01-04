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04.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - TFF, yeni harcama limitlerini bugün açıklıyor!

Süper Lig’de yer alan takımların yeni dönem harcama limitleri bugün açıklanacak

Son dakika - TFF, yeni harcama limitlerini bugün açıklıyor!
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Süper Lig’de yer alan takımların yeni dönem harcama limitleri bugün açıklanacak. Kulüp Lisans Talimatı’ndaki, “Limitler, ikinci transfer ve tescil döneminin başlamasından önceki son iş günü saat 18:00’e kadar ilgili kulübe tebliğ edilir ve yeni limitler TFF resmi internet sitesinde ilan edilir” hükme göre ilan edilmiş olacak. Kulüplerin, geçen sezon %30 olan aşma limiti, bu sezon için %15’e düşürüldü. Limit aşımı durumunda gelecek cezalar şöyle:
-% 5’e kadar aşılması durumunda ihtar...
-% 6 -% 10 arası aşılması durumunda kadro sınırlaması...
-% 11 -% 15 arası aşılması durumunda transfer yasağı...
-% 16 - % 20 arası aşılması durumunda 1 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.
-% 21 - % 25 aşılması durumunda 2 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

-% 26 ve üstü aşılması durumunda 3 puan silme cezası verilir, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

Son dakika - TFF, yeni harcama limitlerini bugün açıklıyor

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