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HaberlerSüper Lig Haberleri SON DAKİKA | TFF'den açıklama: Sağlık Kurulu toplantı düzenleyecek
20.05.2020 - 14:24 |

SON DAKİKA | TFF'den açıklama: Sağlık Kurulu toplantı düzenleyecek

TFF, Sağlık Kurulu’nun 23 Mayıs’ta Süper Lig ve 30 Mayıs’ta TFF 1. Lig takım doktorları ile Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne ilişkin bilgilendirme amaçlı toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

SON DAKİKA | TFF'den açıklama: Sağlık Kurulu toplantı düzenleyecek
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TFF, Sağlık Kurulu’nun 23 Mayıs’ta Süper Lig ve 30 Mayıs’ta TFF 1. Lig takım doktorları ile Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne ilişkin bilgilendirme amaçlı toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

TFF Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin kulüplerimizin takım doktorları ile video konferans olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
   
TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Süper Lig takım doktorları ile, 30 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de ise TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantılarda öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

SON DAKİKA | TFFden açıklama: Sağlık Kurulu toplantı düzenleyecek

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