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18.02.2020 - 21:14 |

SON DAKİKA | TFF'den Etik Kurulu kararı

TFF, kulüpler ve yöneticiler hakkında PFDK veya Tahkim tarafından ihlal oluşmamıştır şeklinde karar verilen durumlara karşı Etik Kurulu ile işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başladığını açıkladı.

SON DAKİKA | TFF'den Etik Kurulu kararı

TFF, kulüpler ve yöneticiler hakkında PFDK veya Tahkim tarafından ihlal oluşmamıştır şeklinde karar verilen durumlara karşı Etik Kurulu ile işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başladığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

Bugüne kadar kulüplerimiz ile yöneticileri ve mensuplarının basın ve yayın organları ile sosyal medyada yaptıkları bir kısım açıklamalar hakkında sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle disiplin sevk işlemleri yapılmışsa da, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu veya Tahkim Kurulu tarafından ihlal unsuru oluşmadığı yönünde değerlendirme yapılmıştır.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'nun karar ve içtihatları doğrultusunda Futbol Disiplin Talimatı kapsamında disiplin ihlali olarak değerlendirilmeyen ve bu bilgilendirmemizden sonra yapılacak benzeri açıklamalar hakkında, Etik Kurulu Talimatı kapsamında işlem yapılabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

SON DAKİKA | TFFden Etik Kurulu kararı

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