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13.05.2020 - 17:46 |

Son dakika | TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması

TFF, yayıncı kuruluş ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | TFF'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması
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TFF, yayıncı kuruluş ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu"

Son dakika | TFFden flaş yayıncı kuruluş açıklaması

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