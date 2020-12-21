Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Tisserand, Fenerbahçe'deki kredisini bitirdi!
21.12.2020 - 09:37 | | Takvim

Son dakika | Tisserand, Fenerbahçe'deki kredisini bitirdi!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla 4 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Marcelo Tisserand, ağır görüntüsünün yanında basit hatalarına da devam ediyor.

Son dakika | Tisserand, Fenerbahçe'deki kredisini bitirdi!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattığı Marcel Tisserand, basit hatalarına devam ediyor.

Malatyaspor maçında sırtı dönük Tetteh'in ayağına vurarak penaltıya neden olan Kongolu stoper, Gaziantep'te ellerini kapamayı unutunca bir penaltıya daha sebebiyet verdi. Sarı-lacivertli kurmaylar, ocak ayında bir stoper takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fransa, Burak Yılmaz’ın hareketini konuştu! Lille - PSG maçının son dakikasında...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ali Akman transferi resmen açıklandı! Tüm detaylar belli oldu...

Son dakika | Tisserand, Fenerbahçedeki kredisini bitirdi

 

Rıza Çalımbay: ''Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz''
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi
    İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi
  2. Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor
    Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor
  3. Anadolu Efes'in rakibi Barcelona
    Anadolu Efes'in rakibi Barcelona
  4. Şok eden Terim gerçeği!
    Şok eden Terim gerçeği!
  5. Trabzonspor'da hedef üst sıralar
    Trabzonspor'da hedef üst sıralar



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak

Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmedi

Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmedi

Liverpool'da Salah depremi! Transfer...

Liverpool'da Salah depremi! Transfer...

Son dakika | Tisserand, Fenerbahçe'deki kredisini bitirdi!

Son dakika | Tisserand, Fenerbahçe'deki kredisini bitirdi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet