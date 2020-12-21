Son dakika | Tisserand, Fenerbahçe'deki kredisini bitirdi!

Fenerbahçe'nin 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattığı Marcel Tisserand, basit hatalarına devam ediyor.

Malatyaspor maçında sırtı dönük Tetteh'in ayağına vurarak penaltıya neden olan Kongolu stoper, Gaziantep'te ellerini kapamayı unutunca bir penaltıya daha sebebiyet verdi. Sarı-lacivertli kurmaylar, ocak ayında bir stoper takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor.