• 30 Aralık 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
Son dakika | Tolgay Arslan'dan bomba itiraflar! Beşiktaş, Fenerbahçe...
Sezon başında Fenerbahçe'de ayrılarak Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan, Beinsports'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ayrılık sürecini, dürüm konusunu, Türkiye'de yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...
• 30 Aralık 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
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Udinese'de forma giyiyor
Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen, sezon başında sarı-lacivertli takımdan Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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'Büyük haksızlığa uğradım'
Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasına de değinen Tolgay, "Beşiktaş'ta bir ödeme sıkıntısı vardı, ben de bu durumdan çok memnun olmamıştım, kadro dışı kaldım. Bana göre büyük haksızlığa uğradım. 3 ay kadro dışı kaldım, PAF takıma bile göndermediler, tek başıma idman yaptım. Suni çimde idman yaptım, çok kırıldım" ifadelerini kullandı.
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Türkiye'den neden ayrıldı?
"Türkiye'den çok teklif geldi ama ayrılmak istedim" diyen başarılı futbolcu, "Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra üzerimde çok baskı hissettim. Türk oyuncu için ülkede büyük bir takımda oynamak kolay değil. Böyle bir ligde oynama fırsatım oldu, burada gelişeceğimi düşündüm ve Türkiye'yi bıraktım." dedi.
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Milli Takım açıklaması
Milli Takım kapıları kapandı mı? sorusuna Tolgay, "Menajerim ve ben çok uğraştık, FIFA'da birkaç davaya girdik ama başaramadık. Nasip olmayacak gibi gözüküyor, milli takımı destekliyorum, inşallah başarılar gelir. İlk olarak Türkiye için oynamıştım, sonra ümit milli takım için Almanya'ya geçtim. Eski menajerim ve ben A Milli olana kadar değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle değilmiş maalesef. Bu yüzden benim için Milli Takım kapısı kapandı" ifadelerini kullandı.
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