Son dakika | Tolgay Arslan'dan bomba itiraflar! Beşiktaş, Fenerbahçe...

Milli Takım açıklaması Milli Takım kapıları kapandı mı? sorusuna Tolgay, "Menajerim ve ben çok uğraştık, FIFA'da birkaç davaya girdik ama başaramadık. Nasip olmayacak gibi gözüküyor, milli takımı destekliyorum, inşallah başarılar gelir. İlk olarak Türkiye için oynamıştım, sonra ümit milli takım için Almanya'ya geçtim. Eski menajerim ve ben A Milli olana kadar değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle değilmiş maalesef. Bu yüzden benim için Milli Takım kapısı kapandı" ifadelerini kullandı.