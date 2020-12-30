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• 30 Aralık 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:

Son dakika | Tolgay Arslan'dan bomba itiraflar! Beşiktaş, Fenerbahçe...

Sezon başında Fenerbahçe'de ayrılarak Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan, Beinsports'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan ayrılık sürecini, dürüm konusunu, Türkiye'de yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

• 30 Aralık 2020 - 07:00 • Son Güncelleme:
1Udinesede forma giyiyor
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Udinese'de forma giyiyor

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen, sezon başında sarı-lacivertli takımdan Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2Gol ve asist baskısı yok

'Gol ve asist baskısı yok'

"Udinese'de benden gol ya da asist beklemiyorlar" diyen Tolgay, "Burada görevimi yapıyorum. Türkiye'de stoper bile olsan taraftar gol bekliyor, asist bekliyor. Baskı çok başka" şeklinde konuştu.

3Dürüm açıklaması

'Dürüm' açıklaması

Kamuoyunu uzun süre meşgul eden dürüm olayı hakkında konuşan Tolgay, "Beşiktaş'ta dürüm muhabbeti çıktı. Normal düşünürseniz devre arasında nasıl dürüm yiyebilirsin. İnsanlar da buna inandı, şaka gibi oldu. Ben de bir şey demedim, ardından kadro dışı kaldım." şeklinde konuştu.

4Açıklamalarım sert oldu

'Açıklamalarım sert oldu'

Tolgay, "Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra açıklamalarım çok sert oldu, bunu da hiç dile getiremedim. Özellikle Beşiktaş taraftarı hakkını helal etsin, ben ediyorum. Her zaman beni desteklediler ve arkamdaydılar." dedi.

5Büyük haksızlığa uğradım

'Büyük haksızlığa uğradım'

Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasına de değinen Tolgay, "Beşiktaş'ta bir ödeme sıkıntısı vardı, ben de bu durumdan çok memnun olmamıştım, kadro dışı kaldım. Bana göre büyük haksızlığa uğradım. 3 ay kadro dışı kaldım, PAF takıma bile göndermediler, tek başıma idman yaptım. Suni çimde idman yaptım, çok kırıldım" ifadelerini kullandı.

6Türkiyeden neden ayrıldı

Türkiye'den neden ayrıldı?

"Türkiye'den çok teklif geldi ama ayrılmak istedim" diyen başarılı futbolcu, "Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gittikten sonra üzerimde çok baskı hissettim. Türk oyuncu için ülkede büyük bir takımda oynamak kolay değil. Böyle bir ligde oynama fırsatım oldu, burada gelişeceğimi düşündüm ve Türkiye'yi bıraktım." dedi.

7Milli Takım açıklaması

Milli Takım açıklaması

Milli Takım kapıları kapandı mı? sorusuna Tolgay, "Menajerim ve ben çok uğraştık, FIFA'da birkaç davaya girdik ama başaramadık. Nasip olmayacak gibi gözüküyor, milli takımı destekliyorum, inşallah başarılar gelir. İlk olarak Türkiye için oynamıştım, sonra ümit milli takım için Almanya'ya geçtim. Eski menajerim ve ben A Milli olana kadar değiştirebileceğimizi düşünüyorduk. Öyle değilmiş maalesef. Bu yüzden benim için Milli Takım kapısı kapandı" ifadelerini kullandı.

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