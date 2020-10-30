Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Son dakika - Tottenham'da Mourinho'dan yenilgi sonrası şok paylaşım!
30.10.2020 - 00:07 |

Son dakika - Tottenham'da Mourinho'dan yenilgi sonrası şok paylaşım!

UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'e 1-0 mağlup olan Tottenham'da Jose Mourinho maç sonu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Son dakika - Tottenham'da Mourinho'dan yenilgi sonrası şok paylaşım!
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Antwerp takımına yenilen Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho maç sonu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Portekizli menajer paylaşımında kötü oynadıklarını kabul ederken, "Kötü performanslar kötü sonuçları hak eder. Umarım takım otobüsündeki herkes benim kadar üzülüyordur. Yarın 11'de antrenman var" sözlerini kullandı. 

Mourinho maç sonu basın toplantısında ise yenilgiyi şu sözlerle değerlendirdi:

"11'i tamamen değiştirmek istemiştim. İlk yarıda kötü gidişi durdurmaya çalıştım ama yeterli olmadı. İkinci yarıda gelişme gösterdik. İyi olan taraf kazandı, kötü olan takım kaybetti. Oyuncuların hepsinin şansı hak ettiğini düşünürüm. Büyük bir kadromuz var. Futbolcuların şansı yakalamak ve daha fazlasını isteme fırsatı var var. Bu geceden sonra takım seçimlerin artık daha kolay olacak"

Son dakika - Tottenhamda Mourinhodan yenilgi sonrası şok paylaşım

Son dakika - Tottenhamda Mourinhodan yenilgi sonrası şok paylaşım

Tottenham 3-0 LASK Linz Maç Özeti

    Van Persie'nin sırt kasları olay oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - Tottenham'da Mourinho'dan yenilgi sonrası şok paylaşım!
      Son dakika - Tottenham'da Mourinho'dan yenilgi sonrası şok paylaşım!
    2. Karabağ, İstanbul'da Villarreal'e 3-1 kaybetti!
      Karabağ, İstanbul'da Villarreal'e 3-1 kaybetti!
    3. Son dakika - Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "Bu yenilgiyi hak etmedik"
      Son dakika - Sivasspor'da Rıza Çalımbay: "Bu yenilgiyi hak etmedik"
    4. Son dakika - Yeni Malatyaspor'da 2 koronavirüs vakası!
      Son dakika - Yeni Malatyaspor'da 2 koronavirüs vakası!
    5. Son dakika - Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
      Son dakika - Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lille - Celtic: 2-2

    Lille - Celtic: 2-2

    Son dakika - Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak'dan Fenerbahçe itirafı!

    Son dakika - Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak'dan Fenerbahçe itirafı!

    Büyükçekmece Basketbol'da 2 koronavirüs vakası!

    Büyükçekmece Basketbol'da 2 koronavirüs vakası!

    Son dakika - Marius Sumudica'dan Trabzonspor açıklaması!

    Son dakika - Marius Sumudica'dan Trabzonspor açıklaması!

    Sıradaki Haber