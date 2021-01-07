Son dakika | Trabzon yerel basınından Ekuban'a övgü

Trabzonspor'un Süper Lig'de dün konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenmesi yerel basında geniş yer alırken, karşılaşmanın golünü atan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban'a övgülerde bulunuldu.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Ekuban'sın sen çok cansın" başlığını kullanırken, ''Karagümrük'ü yakan Ganalı yıldız, dün de Göztepe karşısında golünü attı ve Fırtına'ya 3 puanı getirdi" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi ise "Ekubansilin" başlığıyla şırıngalı bir fotoğrafa yer vererek, "Trabzonspor, 2021 yılının mutluluk aşısını buldu'' şeklindeki haberi okuyucularına aktardı.

Taka gazetesi de Ekuban'ın performansını ön plana çıkararak, "Siyah İnci'den altın gol", Günebakış gazetesi, "Ekuban'dan sevgilerle... Trabzon zirveye göz dikti", Kuzey Ekspres gazetesi de "Zirve yarışındayız" başlığını kullandı.