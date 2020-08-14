14.08.2020 - 13:20 |
Son dakika | Trabzonspor, 1 oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı
Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır."
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