Son dakika | Trabzonspor, 1 oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı

Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır."

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