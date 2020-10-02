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02.10.2020 - 15:56 | | TRABZON (AA)

Son dakika | Trabzonspor, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı

Trabzonspor Kulübü, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı.

Son dakika | Trabzonspor, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı
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Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Erk Pazarlama ve Giyim San.Tic. A.Ş. (Colin's) arasında 2020-21 futbol sezonu için reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Erk Pazarlama, şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 10.000.000 lira artı KDV ödeyecektir." denildi.

Son dakika | Trabzonspor, 10 milyon liralık reklam anlaşması yaptı

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