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05.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor Abdullah Avcı ile krizi atlattı!

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde son 8 haftada 17 puan topladı, sezon başındaki 6 puanlık krizi atlattı

Son dakika - Trabzonspor Abdullah Avcı ile krizi atlattı!
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CELAL UMUT EREN

Süper Lig’de ilk 8 maçta sadece 1 galibiyet alan bordo-mavililer, Avcı ile beraber aynı sürede sadece tek yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik direktörle savunmasını da düzelten Karadeniz ekibi, alt sıralardan kurtularak adım adım yukarıya tırmandı, geleceğe umutla bakmaya başladı

Süper Lig’de Trabzonspor’un yükselişi devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile 8 haftada 17 puan toplayan bordo-mavili ekip, ligin ilk 8 haftasındaki 6 puanlık krizi atlattı. 16. hafta sonunda 23 puana gelerek, 16. sıradan 7. sıraya kadar çıktı.

Eddie Newton ile sezona umutlu başlayan ancak kısa sürede hayal kırıklıkları yaşayan Karadeniz ekibi, Avcı ile toparlanma sürecine girdi. İlk 8 haftada 6 puan toplayabilen takım sadece tek bir galibiyet elde edebilmişti.
Ancak Abdullah Avcı ile tam tersi bir görüntü çizildi. İlk 8 haftada 4 kez yenilen Trabzonspor, son 8 haftada ise 5 galibiyet aldı, yalnızca bir mağlubiyet gördü. Galatasaray’a evinde 2-0 kaybeden Avcı’lı Trabzonspor, BB Erzurum (1-0), Ankaragücü (1-0), Ç.Rize (2-1), Hatayspor (1-0) ve Karagümrük (2-1) maçlarını 3 puanla geçti.
İlk 8 haftada kalesinde 15 gol gören ve eksi 5 averajla sıkıntılı bir süreç geçiren bordo-mavililer, son 8 haftada savunmasını toparladı, kalesinde sadece 4 gol gördü, averajını bir anda artı 4’e çekti. Hücum anlamında bir tek istenen seviyeden uzak olan bordo-mavililer, ilk 8 haftada rakip fileleri 10 kez sarsarken, bu son 8 haftada 8 gol attı, maç başına 1.0 gol ortalamasında kaldı. Eddie Newton dönemi sonrası Abdullah Avcı ile geleceğe umutlu bakan bir takım ortaya çıktı.

Son dakika - Trabzonspor Abdullah Avcı ile krizi atlattı

Ekuban-Nwakaeme AŞ
Trabzonspor’da geçen sezon zirveye oynayan ve Türkiye Kupası kazanan takımın iki önemli parçası Ekuban ile Nwakaeme bir kez daha takımı sırtlıyor. Sörloth, Novak ve Sosa gibi yıldızları aksine ayrılmayarak takımda kalan iki futbolcu, yine takımın gol yükünü çekiyor.
Ekuban ve Nwakaeme, 16. hafta sonunda 18 gol atan takıma direkt olarak 10 gollük katkı sundu. Nwakaeme, 4 gol 1 asistle oynarken, Ekuban da 4 gol 1 asistlik rakam tutturdu.

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