Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor, Berat Özdemir'le prensip anlaşmasına vardı
05.01.2021 - 14:55 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Son dakika | Trabzonspor, Berat Özdemir'le prensip anlaşmasına vardı

Trabzonspor, Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i kadrosuna kattı.

ABONE OL

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı. Berat Özdemir transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Gençlerbirliği altyapısında yetişen Berat'ın bordo mavili takımla 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu sezon ligde 13 maça çıkıp 3 gol kaydeden Berat Özdemir için Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ne 2.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği öğrenildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Sezon başında da Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan ve Karadeniz ekibinde oynamak istediğini dile getiren Berat Özdemir'in hayali gerçekleşti. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncunun Trabzonspor formasını giyme isteğinin de transferin tamamlanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Edin Visca bombası! Yeni adresi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Falcao'dan şok Galatasaray hamlesi

Son dakika | Trabzonspor, Berat Özdemirle prensip anlaşmasına vardı

 

 

Maç özeti | Hellas Verona 1-2 Inter
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İşte yılın 'En Misli'leri
    İşte yılın 'En Misli'leri
  2. Hollanda’nın Ferdi kararı
    Hollanda’nın Ferdi kararı
  3. Avcı ile çıkışını sürdürmek istiyor
    Avcı ile çıkışını sürdürmek istiyor
  4. Normal sezonun MVP'si Teodosic
    Normal sezonun MVP'si Teodosic
  5. Fatih Mert'e başsağlığı mesajı
    Fatih Mert'e başsağlığı mesajı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı!

Kayserispor'da Fernandes kadroda

Kayserispor'da Fernandes kadroda

Merih Demiral Havayolları! İlk sırada...

Merih Demiral Havayolları! İlk sırada...

CANLI | Gaziantep FK - Ankaragücü

CANLI | Gaziantep FK - Ankaragücü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet