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01.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor, Beşiktaş'ın serisini bitirdi!

Trabzonspor’a mağlup olan Beşiktaş son dönemde elde ettiği tüm unvanlarını kaybetti. Beşiktaş’ın, Vodafone Park’taki yenilmezlik serisi sona erdi.

Son dakika - Trabzonspor, Beşiktaş'ın serisini bitirdi!
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Tüm unvanlar gitti

Vodafone Park’ta Trabzonspor’a mağlup olan Beşiktaş son dönemde elde ettiği tüm unvanlarını kaybetti. Sahadan 2-1’lik skorla yenik ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig’deki 9 maçlık yenilmezlik unvanını yitirdi. Kartal dün akşama kadar ligde oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmemişti.

Dolmabahçe de düştü
Beşiktaş’ın, Vodafone Park’taki yenilmezlik serisi de sona erdi. Dolmabahçe’de çıktığı son 8 maçı kazanan siyah-beyazlı takım, 9. karşılaşmada Trabzonspor’a mağlup olmaktan kurtulamadı. Kartal tüm bu unvanların yanı sıra liderlik koltuğunu da kaybetti. Ligin yeni lideri önceki akşam Çaykur Rize’yi yenen Fenerbahçe oldu.

Son dakika - Trabzonspor, Beşiktaşın serisini bitirdi

Kasketli sevinç
Dev maçtan zaferle ayrılan Trabzonspor’un soyunma odasından sıra dışı bir sevinç fotoğrafı paylaşıldı. Bordo-mavili oyuncuların tıpkı Teknik Direktör Abdullah Avcı gibi kasket giyerek galibiyet pozu vermesi renkli bir görüntü oluşturdu.

‘İnanılmaz savaştık’
Nwakaeme’nin hazırladığı pozisyonda çok güzel bir vuruşla ağları sallayarak Trabzonspor’u galibiyete taşıyan Vitor Hugo dev maça imzasını attı. Brezilyalı stoper, “İnanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Çok iyi savaştık inanılmaz bir mücadele örneği gösterdik ve kazandık. Her maçta böyle olmalıyız” dedi.

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