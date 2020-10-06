Son dakika | Trabzonspor, Djianiny Tavares lisansını çıkaramadı
Trabzonspor kadrosuna kattığı Djianiny Tavares’in lisansını Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin gerekli evrakları göndermemesi nedeniyle çıkaramadı.
Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Trabzonspor'a transfer olan Djianiny Tavares’in lisansı henüz çıkmadı. Türkiye Futbol Federasyonu sistemine oyuncunun girişi yapılırken Djianiny henüz Trabzonspor’a tescil edilmedi.
ARAPLAR EVRAKLARI GÖNDERMEDİ
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’un resmi sözleşme imzaladığı Djianiny Tavares ile ilgili Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı henüz gerekli olan transfer sertifikasını göndermediği ve bu nedenden dolayı tescil işleminin gerçekleşmediği öğrenildi.
EVRAKLAR GELMEZSE FIFA'YA BAŞVURULACAK
Bu sürecin birkaç gün olabileceğini ifade eden Bordo Mavili kurmaylar olası bir aksi durumda FIFA'ya başvuru yapıp geçici lisans çıkarıp oyuncunun forma giymesini sağlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA GEÇİCİ LİSANS ÇIKARMIŞTI
Öte yandan Beşiktaş’ta aynı sorunu yaşamış ve UEFA’ya başvurup Josef De Souza’nın geçici lisansını çıkarmıştı. (61saat)
Vitor Hugo, Trabzonspor'da