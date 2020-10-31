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31.10.2020 - 20:34 |

Son dakika - Trabzonspor Eddie Newton ayrılığını resmen açıkladı!

Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

Son dakika - Trabzonspor Eddie Newton ayrılığını resmen açıkladı!
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Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı

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Şirketimiz ile John Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EUR tutarındaki alacakları ödenecektir.

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Son dakika - Trabzonspor Eddie Newton ayrılığını resmen açıkladı

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