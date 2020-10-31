31.10.2020 - 20:34 |
Son dakika - Trabzonspor Eddie Newton ayrılığını resmen açıkladı!
Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı
Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı
İŞTE O AÇIKLAMA
Şirketimiz ile John Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EUR tutarındaki alacakları ödenecektir.
Detaylar birazdan...