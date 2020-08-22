Son dakika | Trabzonspor, Flavio'yu KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Brezilyalı ön libero Flavio'nun transferini resmen açıkladı. Trondsen, Stiven Plaza ve Marlon'u kadrosuna katan bordo-mavili kulüp, 24 yaşındaki ön liberoyu da renklerine bağladı.

Flavio ile 4 yıllığına el sıkışan Fırtına, Bahia'ya da 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda Brezilya'nın EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Flavio Medeiros da Silva ile 4 yıllık anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

FLAVIO'NUN ALACAĞI MAAŞ

Trabzonspor, Flavio'ya 4 yıllık toplam 3 milyon euro garanti ücret ödeneceğini duyururken şu açıklamayı yaptı;

"Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."

Merkez orta sahada da görev yapabilen Brezilyalı futbolcu, her iki ayağını da kullanabiliyor. Hırslı yapısıyla dikkat çeken Flavio için Bahia taraftarları kampanya başlatmış ve oyuncunun gitmemesi için mesajlar yağdırmıştı.

Trabzonspor Çalışmalarını Sürdürüyor