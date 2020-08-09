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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Trabzonspor, Ricardo Plaza Castillo'yu kiraladığını açıkladı!
09.08.2020 - 00:24 |

Son dakika | Trabzonspor, Ricardo Plaza Castillo'yu kiraladığını açıkladı!

Trabzonspor, Ricardo Plaza Castillo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor, Ricardo Plaza Castillo'yu kiraladığını açıkladı!
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Trabzonspor Kulübü, İspanya'nın Real Valladolid takımından Ekvadorlu forvet Stiven Plaza'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladı. 

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak Real Valladolid Kulübüne iki taksit halinde toplam 100 bin avro ödeneceği belirtildi. 

Futbolcuya 2020-2021 sezonunda 620 bin, 2021-2022 sezonunda da 670 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi. 

Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Stiven Plaza'ya 2022-2023 sezonunda 750 bin, 2023-2024 sezonu için de 800 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarıldı...

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