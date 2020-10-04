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04.10.2020 - 01:51 |

Son dakika | Trabzonspor, Semedo'yu KAP'a bildirdi!

Transferde son dakika... Trabzonspor, serbest konumdaki Semedo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor, Semedo'yu KAP'a bildirdi!
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Trabzonspor, anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, oyuncuya; 2020-2021 sezonu için 1.300.000 euro, 2021-2022 sezonu için 1.300.000 euro ve 2022-2023 sezonu için 1.400.000 euro ödeyeceğini açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor, Semedoyu KAPa bildirdi

 

 

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