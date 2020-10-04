Son dakika | Trabzonspor, Semedo'yu KAP'a bildirdi!



Trabzonspor, anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, oyuncuya; 2020-2021 sezonu için 1.300.000 euro, 2021-2022 sezonu için 1.300.000 euro ve 2022-2023 sezonu için 1.400.000 euro ödeyeceğini açıkladı.

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