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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor, Sosa ve Novak'la yeniden masaya oturuyor
13.02.2020 - 09:35 | | Takvim

Son dakika | Trabzonspor, Sosa ve Novak'la yeniden masaya oturuyor

Bordo-mavililer iç transferde Sosa ve Novak ile anlaşma zemini arayacak. Fırtına bu kez iki yıldıza imza attırmakta bir hayli kararlı. Arjantinli oyuncu yıllık 2 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.

Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu. Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon euro ödeyecek.

Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.

Son dakika | Trabzonspor, Sosa ve Novakla yeniden masaya oturuyor

 Son dakika | Trabzonspor, Sosa ve Novakla yeniden masaya oturuyor

 

 

 

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