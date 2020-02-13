13.02.2020 - 09:35 | | Takvim
Son dakika | Trabzonspor, Sosa ve Novak'la yeniden masaya oturuyor
Bordo-mavililer iç transferde Sosa ve Novak ile anlaşma zemini arayacak. Fırtına bu kez iki yıldıza imza attırmakta bir hayli kararlı. Arjantinli oyuncu yıllık 2 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.
Trabzonspor sezon sonunda sözleşmesi bitecek Sosa ve Novak ile bir kez daha masaya oturdu. Bordo-Mavililer, devre arasında iki yıldızın menajeri ile bir araya gelmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Sosa'nın anlaşmaya daha yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yapacak Fırtına Arjantinliye yıllık 2 milyon euro ödeyecek.
Filip Novak'ın menajerinin ise farklı kulüplerle de görüştüğü ancak oyuncunun Trabzon'da kalmaya sıcak bakması nedeniyle transfer görüşmelerinin yeniden hızlandığı da belirtildi.