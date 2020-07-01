01.07.2020 - 09:41 | | Takvim
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor
Feyenoord, bordo-mavili kulübün Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bonservisini aldığı 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor.
Trabzonspor'da Edgar Le ile ilgili flaş gelişme yaşandı...
Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi karşılığında bordo-mavili takımın bonservisini aldığı Edgar Le Hollanda ekibi Feyenord'a kiralanmıştı.
Feyenord'da toplam 21 maça çıkan Le için Hollanda ekibinin yeni bir kiralama teklifi ile Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.