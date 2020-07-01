Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor

Trabzonspor'da Edgar Le ile ilgili flaş gelişme yaşandı...

Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi karşılığında bordo-mavili takımın bonservisini aldığı Edgar Le Hollanda ekibi Feyenord'a kiralanmıştı.

Feyenord'da toplam 21 maça çıkan Le için Hollanda ekibinin yeni bir kiralama teklifi ile Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.