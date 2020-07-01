Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor
01.07.2020 - 09:41 | | Takvim

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor

Feyenoord, bordo-mavili kulübün Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bonservisini aldığı 26 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor
ABONE OL

Trabzonspor'da Edgar Le ile ilgili flaş gelişme yaşandı...

Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi karşılığında bordo-mavili takımın bonservisini aldığı Edgar Le Hollanda ekibi Feyenord'a kiralanmıştı.

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Leyi kiralamak istiyor

Feyenord'da toplam 21 maça çıkan Le için Hollanda ekibinin yeni bir kiralama teklifi ile Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Caner Erkin transferinde Mert Hakan problemi...

 

Salih Uçan idmanda uzaklardan avladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Valencia - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Valencia - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  2. Real Betis - Villareal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Real Betis - Villareal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
  3. Süper Lig'de yaz transfer sezonu başladı mı? 2020 Yaz transfer sezonu tarihleri
    Süper Lig'de yaz transfer sezonu başladı mı? 2020 Yaz transfer sezonu tarihleri
  4. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Papiss Cisse bombası
    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'ta Papiss Cisse bombası
  5. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cazorla'ya pres!
    Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş'tan Cazorla'ya pres!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze’ye büyük tepki!

Coşkun Demirbakan'dan oyuncusu Eze’ye büyük tepki!

Galatasaray da Trabzonspor da beraberlikte sofradan aç kalkar!

Galatasaray da Trabzonspor da beraberlikte sofradan aç kalkar!

Son dakika haberler - Galatasaray'da kiralık hezimeti

Son dakika haberler - Galatasaray'da kiralık hezimeti

Trabzon'un yüz akı Uğurcan Çakır

Trabzon'un yüz akı Uğurcan Çakır

Sıradaki Haber